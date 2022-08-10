"Раз**были наши позиции в клочья": оккупант жалуется на кучу 300-х и то, что ВСУ по ночам их "вырезают"

Он говорит, что никакая это не "спецоперация", а российские воины получают "люлей" от ВСУ и каждую ночь недосчитываются личного состава.

Разговор оккупанта перехватило ГУР Минобороны.

Оккупант рассказывает сыну, что сейчас они отошли от ранее занимаемых позиций, потому что получили "на орехи" от ВСУ.

"Раз**бали нас в клочья. Куча 300-х у нас. Каждый второй раненный. Половина нас здесь осталась. Танком раз**бали", — говорит оккупант.

Он говорит сыну, что над ними поработали "спецы-поляки".

"Спецы-поляки приехали. Наемники. Сколько народа положили. У нас спецов порезали. Ночью подкрались. Сегодня 8-х е*нули во сне, потом еще 2-х. Я говорю, здесь жестокая война, а не "спецоперация". Мы здесь мясо. Нас осталось здесь х*р да нет х*ра народу", — жалуется оккупант.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за терроризм.

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