Разберемся после победы: комбат отреагировал на упреки в проблемах в Силах обороны

Федоренко считает, что гражданские не имеют морального права критиковать Верховного Главнокомандующего или Главнокомандующего ВСУ.

Во время полномасштабной войны нужно очень ответственно относиться к высказываниям в адрес военных и их командованию, чтобы не деморализовать военнослужащих.

Такое мнение высказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, передает "24 канал".

"Я искренне убежден, что не имеют морального права невоенные, даже занимающие определенные должности, на которые их временно делегировала украинская нация, критиковать Верховного Главнокомандующего или Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", — считает Федоренко.

Он призывает не обсуждать определенных командиров бригад и их якобы несостоятельности.

"А что сейчас творится — дискредитируется институт Вооруженных Сил Украины в лице Главнокомандующего. Также продвигается нарратив, в том числе из-за авторитетных военных, что ряд командиров бригад, батальонов или рот якобы "полные дураки", — сказал он, очевидно намекая на скандал с бывшим главным сержантом 47 бригады раскритиковавший Валерием Маркусом экс-комбрига той же 47-мки Ивана Шаламагу.

Федоренко отмечает, что такой информационный шум демотивирует солдат. "Какая у него (военного – Ред.) будет мотивация? Можно ли так вообще делать или с некоторыми вещами все же нужно разбираться уже после победы", — считает командир батальона.

В то же время, по словам Федоренко, на то, что произошло в ряде бригад с превышением должностных обязанностей и неуставных взаимоотношений, следует обращать внимание и принимать соответствующие меры.

Напомним, что вокруг 211-й бригады ВСУ разразился громкий скандал.

В Генштабе ВСУ заверили, что уже отправили комиссию для проверки указанной информации. В свою очередь Рустем Умеров заявил о немедленном начале работы Главной инспекции Минобороны, которая проверит факты, изложенные в СМИ.

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