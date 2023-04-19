Разбил голову и оставил умирать: ДБР расследует избиение офицером военного на Волыни

Военнослужащего с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа нашли через сутки после избиения.

Обстоятельства избиения военнослужащего на территории воинской части в городе Владимир Волынской области выясняет Государственное бюро расследований. По свидетельству потерпевшего, телесные повреждения ему нанес офицер.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В сообщении говорится, что военный с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа был обнаружен через сутки после избиения. В ходе расследования по факту превышения власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) сотрудники ДБР опросили потерпевшего и свидетелей.

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Сестра потерпевшего на своей странице в Facebook написала, что побои потерпевшему нанес старший лейтенант воинской части, в которой он служит, из-за того, что тот "зашел не в ту кабинку в душе".

"Он его сбил с ног и отколотил ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг покинул его истекать кровью. Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что у него была большая гематома головы”, – написала она, опубликовав фото пострадавшего в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

В комментарии местному телеканалу "Аверс" потерпевший рассказал, что избивший его офицер заставил его еще и убрать в душевой. Тогда мужчина пошел в прачечную, где у него отказали ноги.

Сотрудники ГБР назначили ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства происшествия.

Процессуальное руководство осуществляет Волынская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Житомирской области Виктора Витусевича, избившего солдата, завершилось. Мужчину обвиняют в насилии в отношении подчиненного, совершенном во время военного положения. Он может сесть за решетку на срок до 12 лет.

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