Разбил голову кирпичом: в Одессе посреди улицы нашли без сознания мужчину

Разбил голову кирпичом: в Одессе посреди улицы нашли без сознания мужчину

Прохожие вызвали на место медиков и полицию.

В Одессе во дворе многоэтажки на улице Краснова злоумышленник напал и ограбил 36-летнего горожанина. Мужчина остался без вещей.

Об этом сообщили в полиции региона.

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Хулиган отобрал у мужчины сумку со смартфоном, ключом и документами от автомобиля и бросился наутек, а когда увидел, что потерпевший догоняет его, схватил кирпич и разбил ему голову.

Травмированного мужчину обнаружили прохожие без сознания и вызвали на место происшествия "скорую" и полицию.

Правонарушителя за считанные часы задержали в центре города оперативники Одесского районного управления полиции № 1. Он уже успел спрятать чужое имущество дома, его правоохранители изъяли во время обыска.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Теперь за совершенное задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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Напомним, в Одесской области бывшие ученики ограбили учительницу. Они угрожали женщине ножом и вынесли деньги и золотую цепочку.

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