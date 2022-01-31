Разбил голову кирпичом: в Одессе посреди улицы нашли без сознания мужчину

Прохожие вызвали на место медиков и полицию.
В Одессе во дворе многоэтажки на улице Краснова злоумышленник напал и ограбил 36-летнего горожанина. Мужчина остался без вещей.
Об этом сообщили в полиции региона.
Хулиган отобрал у мужчины сумку со смартфоном, ключом и документами от автомобиля и бросился наутек, а когда увидел, что потерпевший догоняет его, схватил кирпич и разбил ему голову.
Травмированного мужчину обнаружили прохожие без сознания и вызвали на место происшествия "скорую" и полицию.
Правонарушителя за считанные часы задержали в центре города оперативники Одесского районного управления полиции № 1. Он уже успел спрятать чужое имущество дома, его правоохранители изъяли во время обыска.
Теперь за совершенное задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области бывшие ученики ограбили учительницу. Они угрожали женщине ножом и вынесли деньги и золотую цепочку.
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