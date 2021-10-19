Разбил окна, повредил мебель и оборудование: в Харьковской области мужчина устроил дебош в COVID-отделении больницы

Разбил окна, повредил мебель и оборудование: в Харьковской области мужчина устроил дебош в COVID-отделении больницы

В Харьковской области возле коронавирусного отделение будут дежурить правоохранители.

В отделении Купянского территориального медицинского объединения в поселке Ковшаровка Харьковской области, где лечат больных коронавирусом, молодой человек устроил дебош. Он разбил окна, уничтожил мебель и повредил оборудования.

Также читайте В Хмельницком возле городской больницы выстроилась очередь из скорых с больными коронавирусом: фото

Об этом рассказал руководитель медучреждения Евгений Синько в видеообращении к жителям города.

Врач подчеркнул, что все места для больных коронавирусом в больнице заняты. Он также добавил, что в медицинском учреждении произошел неприятный случай, когда молодой человек громил "ковидное" отделение больницы.

"Случай, который произошел четыре дня назад, когда молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна COVID-отделения, перевернул мебель, испортил оборудования, повалял кислородные баллоны... Мы обратились с заявлением в отдел полиции", — сказал Евгений Синько.

Директор медучреждения добавил, что он обратился в полицию и от 19 октября патрульная полиция будет дежурить возле "ковидного" стационара.

Напомним, во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество смертей от начала пандемии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку