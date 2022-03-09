Разбил окно и хотел похитить мультиварку: в Каменском полицейский задержал мородера

О том, что в припаркованном автомобиле неизвестный выбивает стекло, полицейскому сообщили свидетели инцидента.

В Каменском Днепропетровской области правоохранители задержали мародера, который пытался украсть автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на одной из улиц города. О том, что в припаркованном автомобили неизвестный выбивает стекло полицейскому сообщили свидетели инцидента.

"Полицейский обнаружил разбитое стекло в своем автомобиле и автомобиле соседей, а внутри лежали чужие вещи. Недалеко он заметил мужчину, похожего по приметам на предполагаемого злоумышленника. Патрульный задержал его и вызвал следственно-оперативную группу. Установлено, что 27-летний мужчина украл чужие вещи и пытался еще угнать автомобиль. Следователи его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины”, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

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