Разбила окно и бросила в него четырехмесячного ребенка: в Днепре за решетку отправили горе-мать

Разбила окно и бросила в него четырехмесячного ребенка: в Днепре за решетку отправили горе-мать

Ребенок получил множественные повреждения, но женщина не стала вызывать "скорую".

В Днепре к шести годам тюрьмы приговорили женщину, которая по неосторожности убила своего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, еще в ноябре 2018 года горе-мать пришла домой к своей парализованной свекрови. С ней она хотела оставить двух четырехмесячных детей, но женщина отказалась сидеть с детворой. Это стало причиной конфликта.

В какой-то момент горе-мать разбила стекло в доме и пыталась перебросить детей в помещение, в результате чего один ребенок получил травму головы и множественные телесные повреждения. Обращаться за медпомощью женщина не стала, что привело к гибели малыша.

"Свою вину злоумышленница признала частично. Обвинение поддерживалось Слобожанской окружной прокуратурой. Днепровский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и назначил 30-летней женщине наказание в виде шести лет лишения свободы за убийство собственного ребенка по неосторожности и оставление его без помощи в опасном для жизни состоянии”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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