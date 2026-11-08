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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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86
Время на прочтение
6 мин

Разбила сердце Пантелеймону Кулишу, а жизнь прожила с другом сына: личная драма "черной вдовы" - Марко Вовчок

В нее влюблялись десятки мужчин, она притягивала их как магнитом. Среди ее поклонников были Пантелеймон Кулиш, Иван Тургенев, Николай Костомаров. Писательницу обожали мужчины и ненавидели женщины.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Писательница Марко Вовчок

Писательница Марко Вовчок / © library.vn.ua

Жизнь Марии Вилинской — это не история женщины, которая коллекционировала мужские сердца. Это история гениальной, свободной женщины, которая прошла через осуждение и страдание.

ТСН.ua пишет об интересных фактах из личной жизни известной писательницы.

Нелегкое детство

Судьба с самого начала будто была неблагосклонной и даже жестокой к ней. Известная под мужским псевдонимом Марко Вовчок (Мария Вилинская) родилась 22 декабря 1833 года в обедневшей российской дворянской семье, росла в русскоязычной среде, но после женитьбы узнавала украинский язык и культуру, а в своих произведениях придавала голос украинским крепостным.

Тетка Марии Вилинской часто организовывала приемы, и именно на одном из них девушка познакомилась с фольклористом и этнографом Афанасом Марковичем. Он был старше ее на 11 лет и стал ее первым мужем.

«„Її спокій хвилює. Її замкнена певність бентежить. Вона здається холодною. В ній є щось, що дратує чоловіків. Щось її різко виділяє в товаристві інших панночок. Вона не така, як всі“, — писал украинский писатель, философ и социальный антрополог Виктор Петров-Домонтович.

Первый брак

Пара обручилась, когда Марии было 17 лет. Афанасия Марковича называют учителем Марии, ведь именно он научил русскоязычную девушку украинской.

Но брак оказался непродолжительным: Мария не любила Афанасия, много лет спустя она даже призналась Герцену: «Не любила, він був захопленням. А ще більше мені хотілось просто позбутись опіки батьків і здобути незалежність». Да и Афанасий потерял страсть к Марии, когда она забеременела.

С этого времени и началась карьера Марка Вовчка. Кулиш был увлечен творчеством жены своего друга, и попросил поскорее прислать новые рассказы, если такие были. Так закрутился роман, который, согласно историям, закончился скандалом и разрывом отношений.

Она бросает надоевшего Кулиша и уезжает за границу с Иваном Тургеневым. Этот первостепенный российский романист, по большей части живший во Франции, был увлечен женщиной.

«Пантелеймон Куліш змагався, сподіваючись перемогти. Та Марко Вовчок і в коханні була тією самою, що і в житті: ніщо її не зрушало й не дивувало, — вона лишалася спокійною до байдужності. Вона здавалась холодною, і її спокійна мовчазна рівність дратувала Куліша до безглуздя, до несамовитості… Кохання оберталось у біль, у крик, страждання, безсоння, хвору стурбованість», — писал Петров-Домонтович.

Афанасий Маркович и Мария Вилинская / © Википедия

Афанасий Маркович и Мария Вилинская / © Википедия

Любовь в Дрездене

Мария снова решает сменить место проживающего и отправляется в Дрезден, где собирается вся элита. Там она знакомится с двоюродной сестрой Герцена, Татьяной Пассек и ее сыновьями.

И, как ни странно, влюбляется в 23-летнего юношу Александра Пассека, который был гораздо моложе ее.

Любовь оказалась взаимной, и хотя мать парня пыталась вывести ее из этой скандальной истории, все было напрасно. Александр с Марией прожили шесть лет во Франции. Однако жизнь его оборвалась очень рано — больной туберкулезом, он умер на руках у Марии.

Мария Вилинская / © Википедия

Мария Вилинская / © Википедия

До 34 лет в любовниках женщины побывали Пантелеймон Кулиш, Иван Тургенев, Владислав Олевинский, Николай Добролюбов, Степан Ешевский. Но судьба то дарила любовь, то забирала ее. Именно тогда в обществе поползли зловещие слухи, ее начали называть «черной вдовой», женщиной, которая приносит смерть любящим ее.

Любовь с 17-летним парнем

Зимой 1871 года в одном из петербургских домов 38-летняя Мария Вилинская познакомилась с другом своего сына Богдана. Парня звали Михаил Лобач-Жученко. Ему было всего 22 года, он заканчивал морское училище и был всего на два с половиной года старше ее собственного ребенка.

Тогда Мария с юмором называла компанию сына «студенческой колонией». Она и не подозревала, что именно в этой «колонии» найдет главную любовь своей жизни.

Михаил влюбился мгновенно. Еще позже он вспоминал свое первое воспоминание о ней:

«Це була жінка середнього зросту, опасиста, не дуже вродлива, але, як про неї говорили, ліпша за будь-яку красуню. Тоді вона була вже не першої молодості, із надзвичайно густими, широкими чорними бровами; риси обличчя, хоч трохи розпливлися, залишалися рухливими, із розумними темно-сірими проникливими очима…»

Для Марии это поначалу было только приятным и невинным знакомством.

Уже летом 1871 года они переходят на «ты». Многие общаются, ходят в гости, а когда Мария едет за границу по издательским делам — бесконечно переписываются. Михаил тяжело переживал каждую разлуку.

Октябрь 1873 года принес Марии тяжелые испытания: она оказалась на грани бедности, из-за чего ее сына Богдана отчислили из учебы. Поэтому Мария вместе с сыном и Михаилом решает уезжать за границу. Весной 1874 года они оказываются в Париже. Однако эмиграция не принесла счастья, и вскоре компания возвращается, чтобы уладить денежные дела.

Мария Вилинская / © Википедия

Мария Вилинская / © Википедия

Именно тогда на долю пары выпало новое испытание: здоровье Михаила стало вызывать беспокойство. Мария взяла на себя все заботы о его здоровье и болезнь временно отступила.

В начале 1878 года они решают обручиться.

Этот период был для писательницы тяжелым в литературной карьере. Критики не щадили ее работы, обвиняли в плагиате из-за журнала «Лучшие переводы иностранных писателей».

Сын Богдан стал революционером и был вынужден скрываться от полиции. К тому же у него были добрачные отношения с девушкой, которая родила ему мальчика. Чтобы скрыть это, Мария забрала еще беременную Лизу к себе, а когда родила — забрала и усыновила внука.

На фоне разочарований Мария полностью посвятила себя мужу. Благодаря ее тайным ходатайствам и восстановленным связям Михаила перевели на более выгодную службу, а впоследствии — на теплый Кавказ, что было жизненно необходимо для его слабых легких.

Их письма полны невероятной нежности:

«Бережи себе, мій милий Мішечку, не застудись. Обідай добре, не шкодуй нічого для себе… Бідненький мій непаїнька, один там сиротою, нікому його втішати і берегти. Пам’ятай, любий, що ти найдорожчий… Твоя Маруся».

Они сохранили это трепетное чувство спустя десятилетие. Даже через 20 лет после свадьбы Мария писала мужу:

«Милий, милий, я ж там, біля тебе. Якщо згадаєш вдень, прокинешся вночі, завжди, завжди скажи собі: вона тут, зі мною…»

Их союз продлился 30 счастливых лет. Последние месяцы жизни Марко Вовчок жила в городке Нальчик на Кавказе. До последнего она работала над повестью «Гайдамаки»

В конце жизни Мария попросила мужа:

«Якщо не судиться мені лежати поряд із Шевченком, поховай мене під грушею у нашому саду».

10 августа 1907 года Михаил выполнил ее просьбу. Мария нашла покой в саду их дома на Кавказе, под тени груши. У нее был рак.

/ © library.vn.ua

© library.vn.ua

Почему у Марко Вовчок был такой псевдоним

Есть несколько версий. Первая объясняет, что псевдоним М. Вилинская — писательница придумала сама по фамилии первого мужа (Маркович). Вторая теория рассказывает, что псевдоним придумал Кулиш, соединивший фамилию мужа Марии с ее «волчатостью» в общении.

Среди исследователей существует мнение, что произведения Марка Вовчка, написанные на украинском языке, — вовсе не ее пера, а авторство Афанасия Марковича, мужа писательницы. В частности, так думают о «Народных рассказах», «Институтке», «Невольничке», «Кармелюке» и ряде других.

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