Разбили колонну техники и уничтожили 170 оккупантов: в Генштабе рассказали об успехах ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

Разбили колонну техники и уничтожили 170 оккупантов: в Генштабе рассказали об успехах ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек.

ВСУ продолжают наносить мощные удары оккупантам. В сутки защитники Украины успешно уничтожили колонну военной техники рашистов и живую силу.

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Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, на Донецком и Луганском направлениях защитники Украины отразили все вражеские атаки и нанесли существенные потери российским захватчикам.

"Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки УСУ уничтожили 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

Напомним, что из-за больших потерь, которые российская армия понесла на территории Украины, у оккупантов нехватка кадров. Поэтому в ряды вооруженных сил РФ призывают алкоголиков и наркоманов.