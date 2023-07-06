Разбили мебель и подожгли: в Винницкой области ученики устроили погром в кабинете директора школы

Дети сказали, что сделали это ради развлечения.
В Винницкой области двое учеников подожгли кабинет директора школы. Кроме этого, дети разбили мебель и технику.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Сообщение о пожаре в одной из школ Жмеринской территориальной громады поступило от администрации заведения. На место происшествия выехали полицейские и спасатели. После ликвидации возгорания правоохранители обнаружили признаки поджога.
Выяснилось, что к правонарушению причастны двое братьев-школьников в возрасте 10 и 13 лет. Чтобы попасть в кабинет директора, дети повредили дверь школы. Полицейские разыскали их в течение двух часов. Дети объяснили, что сделали это ради развлечения.
Напомним, что в Харькове неизвестные разбили машину скорой, водитель которой вышел помочь бригаде вынести больного для госпитализации.
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