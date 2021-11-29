Разбили символ праздника: в Днепре неизвестные разрушили Ханукию и попали на камеры наблюдения (видео)

Разбили символ праздника: в Днепре неизвестные разрушили Ханукию и попали на камеры наблюдения (видео)

В отношении участников инцидента открыли уголовное производство.

В Днепре неизвестные ночью 29 ноября на Европейской площади завалили Ханукию. Несколько человек подошли к символу еврейского праздника, перерезали провода и опрокинули столб со светильниками.

Информацию об этом опубликовали пользователи соцсетей.

Как стало известно, происшествие случилось около 06:00. Толпа мужчин подошла к Ханукии, перерезала на ней провода и повалила на землю. После чего поспешили поскорее скрыться с места преступления.

"Этот праздник добавляет свет в каждый дом. Его омрачили хулиганскими действиями. Была группа людей, не менее четырех. Мы будем настаивать, будем в полном контакте с полицией, со всеми их действиями по задержанию людей, которых мы считаем, безусловно, преступниками, совершившими такой акт вандализма", — сообщил "Информатору" исполнительный директор объединения еврейских общин Днепропетровского региона Игорь Романов.

В свою очередь в полиции по факту произошедшего открыли уголовное производство. В настоящее время хулиганов разыскивают правоохранители.

"Следственные отделения полиции №7 открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, принимаются меры по установлению и розыску причастных лиц", – рассказали в Днепровском отделении полиции.

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