Разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимацию: родственники умершего ребенка избили персонал больницы

Разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимацию: родственники умершего ребенка избили персонал больницы

Инциденты произошли 30 и 31 декабря.

Родственники 2-летнего мальчика, скончавшегося в Запорожской областной детской больнице в канун Нового года, избили четырех медиков и лифтера.

Об этом сообщил директор КНП Запорожская областная детская клиническая больница Юрий Борзенко, пишет Укринформ.

По его словам, около 10 человек, являющихся друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение.

Они избили двух медбратьев, пытавшихся их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтера и врача-кардиолога, рассказал руководитель больницы.

Инциденты произошли 30 и 31 декабря.

Борзенко отметил, что работа реанимации, в которой находились четверо больных детей, была остановлена.

Всего в медучреждении на лечении находились 270 детей. По словам врачей, работа больницы на 12 часов была парализована.

По словам руководителя больницы, дежурный врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и продолжают работать.

Отмечается, что причина смерти ребенка будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. По словам медиков, у ребенка был сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

В полиции по факту избиения персонала больницы возбудили дело по ч. 2 ст. 296 и ч. 1 ст. 129 УКУ – хулиганство и угроза убийством.

Напомним:

В Ровно фельдшера скорой Игоря Мосийчука избили до черепно-мозговой травмы в одном из кафе, в которое мужчина прибыл для оказания медицинской помощи посетителю.

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