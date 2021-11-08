Разбился на квадроцикле: в Карпатах погиб известный бизнесмен

44-летний владелец сети магазинов мясопродуктов погиб во время активного отдыха на Закарпатье.

Известный предприниматель из Ивано-Франковска Анатолий Рыбак попал в аварию, катаясь на квадроцикле вблизи села Нижний Студеный Закарпатской области.

Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Несчастье произошло еще в субботу, 6 ноября. Спасатели доставили тело погибшего в село Нижний Студеный и передали его правоохранительным органам.

Сегодня товарищ погибшего в сообщении на Facebook подтвердил, что на квадроцикле разбился 44-летний бизнесмен Анатолий Рыбак, владелец сети магазинов ТМ "Рыбак".

Напомним, в субботу, 6 ноября, в городе Жидачево (Львовская область) на территории лагеря ромов погиб годовалый мальчик. Мать растопила печку-буржуйку и оставила ребенка без присмотра.

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