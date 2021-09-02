Разбирал мостовую и ложил в сумку: в Днепре хозяйственный пенсионер прославился дерзкой кражей

Разбирал мостовую и ложил в сумку: в Днепре хозяйственный пенсионер прославился дерзкой кражей

Общественность пристыдила пенсионера, и он вернул украденное.

В Днепре в скандал попал пожилой мужчина. Хозяйственный пенсионер стал разбирать мостовую на одной из улицы и носить плитку домой.

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Об этом в соцсети написал местный житель

Он сообщил, что мужчина ежедневно разбирает мостовую и по несколько кирпичей кладет в сумку и несет домой.

"Огромная просьба не давать таким скромным вандалам ломать и разбирать, то, что было сделано для нас", — написал автор публикации.

Обнародование кражи тротуарной плитки наделало шума в Сети, а пенсионер стал известным. Уже на следующий день он перенес всю плитку назад и уложил ее на место - почти как было до этого.

"Как и обещал "тимуровец" ту дорожку, которую он демонтировал, сегодня полностью восстановил! Спасибо ему за осознание и за умение признавать свои ошибочные поступки, которые пришлось исправлять!", — написал Владимир Бондаренко.

Напомним, что Здолбунове Ровенской области 32-летний мужчина украл медную трубу, которая поставляла кислород в реанимационное отделение местной городской больницы, которая определена для госпитализации пациентов с COVID-19.

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