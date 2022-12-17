Разбирал во дворе боеприпас: в Харьковской области молодой человек получил взрывную травму

Парня госпитализировали.
В Харьковской области, в Изюме, взорвался 19-летний молодой человек. Он самостоятельно разбирал во дворе нашедший боеприпас.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Молодой человек получил взрывную травму. Его госпитализировали в больницу с обломочными ранениями.
"Отмечаю, не трогайте взрывоопасные или не знакомые вам предметы. В такой ситуации обращайтесь к спасателям", — подчеркнул Синегубов.
По информации главы ОВА, в течение суток спасатели обезвредили 176 снарядов и боеприпасов.
Напомним, в Олевской общине Житомирщины на дороге между селами взорвался автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Супруги погибли. Из-за трагического события сиротами остались восемь детей, все — несовершеннолетние.
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