Разбирал во дворе боеприпас: в Харьковской области молодой человек получил взрывную травму

В Харьковской области, в Изюме, взорвался 19-летний молодой человек. Он самостоятельно разбирал во дворе нашедший боеприпас.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Молодой человек получил взрывную травму. Его госпитализировали в больницу с обломочными ранениями.

"Отмечаю, не трогайте взрывоопасные или не знакомые вам предметы. В такой ситуации обращайтесь к спасателям", — подчеркнул Синегубов.

По информации главы ОВА, в течение суток спасатели обезвредили 176 снарядов и боеприпасов.

Напомним, в Олевской общине Житомирщины на дороге между селами взорвался автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Супруги погибли. Из-за трагического события сиротами остались восемь детей, все — несовершеннолетние.

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