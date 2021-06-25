Разбирали брусчатку и строили "бассейн": в Тернополе дети уничтожали набережную пруда

Разбирали брусчатку и строили "бассейн": в Тернополе дети уничтожали набережную пруда

Никто из родителей не сделал замечания малышей.

В Тернополе дети уничтожали набережную пруда. Они разбирали брусчатку в фонтанах и "строили" из нее импровизированный "бассейн".

Об этом сообщает сайт Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии Тернопольского городского совета "Тернополь жилищно-коммунальный".

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По данным коммунальщиков, за тем, как дети уничтожали набережную Тернопольского пруда на пляже "Цыганка" наблюдали их родители. Однако никто из них не сделал замечания малышам.

В Тернополе дети уничтожали отремонтированный пляж "Цыганка"

Тернопольские коммунальщики призвали ответственно относиться к имуществу общины города.

Отметим, что пляж "Цыганка" в Тернополе отремонтировали в 2016 году.

Напомним, вандалы уничтожили модернизированную за 60 млн грн электричку Киев-Фастов.

Также во Львове женщина посреди ночи самовольно перекопала газон и посадила там цветы.

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