Разбирали брусчатку и строили "бассейн": в Тернополе дети уничтожали набережную пруда

Никто из родителей не сделал замечания малышей.
В Тернополе дети уничтожали набережную пруда. Они разбирали брусчатку в фонтанах и "строили" из нее импровизированный "бассейн".
Об этом сообщает сайт Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии Тернопольского городского совета "Тернополь жилищно-коммунальный".
По данным коммунальщиков, за тем, как дети уничтожали набережную Тернопольского пруда на пляже "Цыганка" наблюдали их родители. Однако никто из них не сделал замечания малышам.
Тернопольские коммунальщики призвали ответственно относиться к имуществу общины города.
Отметим, что пляж "Цыганка" в Тернополе отремонтировали в 2016 году.
Напомним, вандалы уничтожили модернизированную за 60 млн грн электричку Киев-Фастов.
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