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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Разбить е*ало": спикер КГВА пригрозил журналисту из-за расследования об имуществе отца из ТЦК

Журналист Свободного радио заявил об угрозах со стороны представителя КГВА Евгения Иевлева после публикации материала о декларации его отца - военнослужащего Покровского ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Спикер КГВА Евгений Иевлев

Спикер КГВА Евгений Иевлев. / © Фото из открытых источников

Журналист "Вільного радіо" Евгений Вакуленко сообщил об угрозах со стороны представителя Киевской городской военной администрации Евгения Иевлева. По словам журналиста, это произошло после публикации материала о состоянии военнослужащих Покровского ТЦК и СП, среди которых фигурировал отец Иевлева - Сергей Иевлев.

Об этом рассказывает Hromadske.

Спикер КГВА пригрозил журналисту. / © Вільне радіо

Спикер КГВА пригрозил журналисту. / © Вільне радіо

В статье "Вільного радіо", обнародованной в начале мая, речь шла о декларации Сергея Иевлева. В ней указано, что его жена владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 2011 стоимостью 773 тысячи гривен, несмотря на отсутствие задекларированных доходов.

После публикации, по словам Вакуленко, Иевлев подписался на него в Facebook, а затем в частных сообщениях обвинил в "пророссийскости" и пригрозил физической расправой. Журналист обнародовал фрагмент переписки, где представитель КГВА обещал "разбить е*ало".

Реакция спикера КГВА

В комментарии изданию hromadske Евгений Иевлев заявил, что конфликта с журналистом нет, и обвинил СМИ в попытке создать "шок-контент".

Относительно автомобиля, упомянутого в расследовании, он объяснил, что его отец "не один год собирал" на него, а сам автомобиль - "15-летний Land Cruiser" стоимостью менее 20 тысяч долларов.

Иевлев также добавил, что в 2023 году НАПК провело мониторинг образа жизни его родителей и не выявило нарушений. Он раскритиковал журналистов за "непрофессионализм" и призвал приводить полные декларационные данные за несколько лет.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах журналистку осудили за видеопринудительную мобилизацию в TikTok.

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