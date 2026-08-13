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Разбитый локомотив, испуганные пассажиры: спасатели показали последствия удара РФ по поезду на Одесчине (фото)
Пассажирский поезд попал под удар РФ в Одесской области. Спасатели эвакуировали 525 человек.
Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины. В Одесской области враг второй раз за день ударил по пассажирскому поезду — вспыхнул пожар, на месте работают все спасательные службы.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показали последствия ударов РФ.
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Атака произошла в Березовском районе, где под вражеский удар попал уже другой пассажирский поезд. В результате попадания произошло возгорание тепловоза и сухой травы рядом с железнодорожным полотном. Пожар уже полностью ликвидирован пожарными.
«Спасатели ГСЧС совместно со службами взаимодействия организовали эвакуацию пассажиров. Эвакуировано 525 человек, среди них 130 детей», — отметили в ГСЧС Украины.
Для дальнейшей перевозки граждан ГСЧС и городские власти предоставили 17 эвакуационных автобусов. В результате вражеского удара пострадал ребенок. Специалисты ГСЧС продолжают работать совместно со всеми службами и оказывать необходимую помощь пассажирам.
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Напомним, российские войска 13 августа вторично за день атаковали железнодорожный транспорт в Одесской области. На этот раз беспилотник попал в тепловоз, выполнявший маневровые работы, чтобы пассажирские поезда могли разъехаться.
Пассажирка поезда Одесса-Днепр, который подвергся вражеской атаке, поделилась жуткими воспоминаниями о первых секундах удара. По ее словам, эвакуация началась буквально в 100 м от безопасной станции, куда направлялся состав.