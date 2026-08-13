Разбитый локомотив, испуганные пассажиры: спасатели показали последствия удара РФ по поезду на Одесчине (фото)

Атака РФ по поезду в Одесскую область 13 августа / © ГСЧС Украины

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Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины. В Одесской области враг второй раз за день ударил по пассажирскому поезду — вспыхнул пожар, на месте работают все спасательные службы.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показали последствия ударов РФ.

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Россия атаковала поезд в Одесской области — что известно

Атака произошла в Березовском районе, где под вражеский удар попал уже другой пассажирский поезд. В результате попадания произошло возгорание тепловоза и сухой травы рядом с железнодорожным полотном. Пожар уже полностью ликвидирован пожарными.

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«Спасатели ГСЧС совместно со службами взаимодействия организовали эвакуацию пассажиров. Эвакуировано 525 человек, среди них 130 детей», — отметили в ГСЧС Украины.

Для дальнейшей перевозки граждан ГСЧС и городские власти предоставили 17 эвакуационных автобусов. В результате вражеского удара пострадал ребенок. Специалисты ГСЧС продолжают работать совместно со всеми службами и оказывать необходимую помощь пассажирам.

Атака РФ на Одесчину 13 августа — фото, видео

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Атака РФ по поезду на Одесчине 13 августа / © ГСЧС Украины

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска 13 августа вторично за день атаковали железнодорожный транспорт в Одесской области. На этот раз беспилотник попал в тепловоз, выполнявший маневровые работы, чтобы пассажирские поезда могли разъехаться.

Пассажирка поезда Одесса-Днепр, который подвергся вражеской атаке, поделилась жуткими воспоминаниями о первых секундах удара. По ее словам, эвакуация началась буквально в 100 м от безопасной станции, куда направлялся состав.

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