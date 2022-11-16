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Разбита и завалена трупами оккупантов: как выглядит недавно освобожденная Макеевка в Луганской области

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3606
Время на прочтение
2 мин
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Разбита и завалена трупами оккупантов: как выглядит недавно освобожденная Макеевка в Луганской области

ВСУ освободили Макеевку, но враг продолжает обстрелы населенного пункта.

Силы обороны Украины на днях освободили от российских оккупантов населенный пункт Макеевка в Луганской области. Сами же украинские защитники оставили поселок, но россияне, разъяренные поражением, продолжают обстреливать населенный пункт из артиллерии, минометов и танков.

Об этом сообщает Армия Inform.

"Пока россиян в поселке нет. Они стянули на это направление много разных сил. Постоянно работает артиллерия, личный состав и техника врага прячутся в посадках вокруг поселка. Вчера их ДРГ пыталась зайти в Макеевку, но была отбита", рассказал военнослужащий ВСУ "Радик" .

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На улицах безлюдно, а в поселке почти не осталось уцелевших домов. Не уцелела также вышка сотовой связи. В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, ставших немыми свидетелями "дутого величия" ВС РФ.

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Украинские защитники уверяют, что имеют большое преимущество над россиянами по боевому духу.

Напомним, что в Луганской области Силы обороны разгромили одно из подразделений оккупантов из "ЛНР". В результате уничтожено более 50% личного состава, поэтому подразделение расформировали, а воинов распределили по другим подразделениям.

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Дата публикации
Просмотры
3606
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