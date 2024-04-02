Разбитая столовая и актовый зал: Лукашук рассказал новые подробности российской атаки в Днепре

Ранения получили четверо учеников и двое сотрудников, когда мимо окна добегали до укрытия.

В Днепре в результате взрыва в колледже, который произошел днем 2 апреля, разбит идеальный, актовый зал, фасад и окна.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областного совета Николай Лукашук.

“Убитый столовая, актовый зал, фасад и окна. Так выглядит наш областной колледж после российской атаки. Дети бежали в укрытие. Оставляли открытые тетради, учебники и перекусы прямо на партах. До сегодняшнего вечера здесь была комфортная обучающая среда. А теперь — избитая посуда, стены, поломанная пополам дверь”, — рассказал Николай Лукашук.

Он также добавил, что несчастья все живы. Ранения получили четверо учеников и двое сотрудников, когда мимо окна добегали до укрытия.

Последствия атаки на Днепровскую ГЭС

“Я хочу поблагодарить преподавателей колледжа за слаженные действия, за то, что вовремя собрали всех в хранилище. Если бы не это, сложно представить последствия. В заведении также находятся дети ВПЛ и находящиеся там на круглосуточном пребывании. Всего из-за сегодняшней ракетной атаки России на Днепр пострадали 18 человек. Кроме колледжа, поврежден детский сад и предприятие. На территории предприятия возник пожар, огонь уже укротили спасатели. 12 пострадавших госпитализировали, пятеро среди них — это дети. Их состояние – средней тяжести, они получают всю необходимую медицинскую помощь”, — рассказал Николай Лукашук.

Напомним, что в ГСЧС показали последствия удара РФ по Днепру.

Читайте также: