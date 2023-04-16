Разбитые автомобили и мертвый пассажир: в Черновицкой области произошло жуткое ДТП (фото)

Кто именно спровоцировал аварию — выясняет полиция.

В Черновицкой области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб 22-летний буковинец, еще трое получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

"На автодороге Н-03 с сообщением "Черновцы-Житомир", в административных пределах села Рукшин, столкнулись две легковушки. Автомобиль BMW под управлением 39-летнего местного жителя и Fiat Doblo под управлением 21-летнего жителя села Шировцы", — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП пассажир автомобиля Fiat Doblo, 22-летний житель села Зарожаны, получил травмы несовместимые с жизнью. Двое водителей и 22-летний пассажир автомобиля BMW получили травмы разной степени тяжести. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

Следователи полиции внесли сведения о данном аварии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" произошло смертельное ДТП. Водитель влетел в дерево, в машине заживо сгорели три человека, среди которых ребенок.

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