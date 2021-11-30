Разбитые автомобили и поваленные деревья и светофор: в Харькове сильный ветер натворил беды

Разбитые автомобили и поваленные деревья и светофор: в Харькове сильный ветер натворил беды

Данных о потерпевших нет.

В Харькове сильный ветер валил деревья и стволы по всему городу.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 ноября.

Данных о потерпевших нет. Но известно — по меньшей мере 5 автомобилей разбиты. В одном из спальных районов оборвало линии электропередачи. Еще ночью на место выезжали электрики и устраняли последствия непогоды.

Между тем в центре города от ветра не устоял светофор. Вместе со столбом, на котором крепился, его снесло на обочину. Но даже сломанный, он все равно пытался регулировать движение транспорта.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о сильном ветре в Украине и объявили І уровень опасности, желтый.