Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Разбитые автомобили и поваленные деревья и светофор: в Харькове сильный ветер натворил беды

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Разбитые автомобили и поваленные деревья и светофор: в Харькове сильный ветер натворил беды

Фото із соцмереж

Данных о потерпевших нет.

В Харькове сильный ветер валил деревья и стволы по всему городу.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 ноября.

Данных о потерпевших нет. Но известно — по меньшей мере 5 автомобилей разбиты. В одном из спальных районов оборвало линии электропередачи. Еще ночью на место выезжали электрики и устраняли последствия непогоды.

Между тем в центре города от ветра не устоял светофор. Вместе со столбом, на котором крепился, его снесло на обочину. Но даже сломанный, он все равно пытался регулировать движение транспорта.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о сильном ветре в Украине и объявили І уровень опасности, желтый.

Новости Харькова: сильный ветер свалил деревья и светофор вместе со столбом

Новости Харькова: сильный ветер свалил деревья и светофор вместе со столбом
Следующая публикация