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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1443
Время на прочтение
5 мин

Разбитые больницы и многоэтажки: Россия ударила по Украине ракетами и дронами — все о последствиях (фото)

Основными направлениями атаки стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области. «Прилеты» зафиксированы в 23 локациях.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Разрушение в Днепре после российской атаки 3 ноября

Разрушение в Днепре после российской атаки 3 ноября

Дополнено новыми материалами

Ночью и утром 3 ноября российская армия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, применив десятки ракет и сотни беспилотников. Под ударом оказались медучреждения, жилые дома и объекты энергетики в восьми областях Украины. Погиб человек, много пострадавших.

ТСН.ua собрал все о массированной атаке на Украину 3 ноября.

Ночная атака по Украине — сколько целей сбила ПВО и сколько «прилетов»

С вечера 2 ноября и ночью против 3-го российские войска выпустили по Украине баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, а также ударные беспилотники.

В частности, враг запустил:

  • баллистические ракеты «Искандер-М"/KN-23 и противокорабельные ракеты «Циркон»;

  • 59 крылатых авиационных и наземных ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К»,

  • 289 ударных дронов типа «Шахед», среди которых 120 были реактивными, а также БпЛА «Гербера» и беспилотники-имитаторы типа «Пародия».

Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

По состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 309 воздушных целей.

Среди них:

  • три ракеты «Искандер-М"/KN-23/"Циркон»,

  • 49 ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Искандер-К»,

  • 257 дронов разных типов (89 из них — реактивные).

Информация о трех ракетах сейчас уточняется.

В то же время, зафиксированы попадания ракет и ударных беспилотников противника в 23 локациях. Еще в 14 местах зафиксировали падение сбитых целей и их обломков.

Утренняя атака на Украину 3 ноября

Утром российские захватчики продолжили массированную комбинированную атаку по Украине. По состоянию на 07:15 ракеты фиксировались в воздушном пространстве ряда областей. Под угрозой находились Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Кропивницкий, а также населенные пункты Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областей.

Часть ракет двигалась в западном и северо-западном направлениях. В Винницкой области их фиксировали, в частности, вблизи Немирова, Тульчина, Гайсина и Ладыжина.

В то же время вражеские беспилотники направлялись в направлении Сум, Днепра и Ровно.

По сообщениям мониторинговых каналов и местных медиа, утром взрывы слышали вблизи Ровно, в Ладыжине Винницкой и Зеленодольске Днепропетровской области. Кроме того, серия взрывов прогремела в Днепре.

Визуализация российской ракетно-дроновой атаки по Украине

Визуализация российской ракетно-дроновой атаки по Украине

Атака на Харьков

Россияне ночью атаковали баллистикой и КАБами Немышлянский район Харькова. Попадание зафиксировали в переходе между корпусами одной из городских больниц. Взрыв повредил фасад и внутренние помещения медучреждения, а также выбил более 1000 окон. Кроме того, повреждения получили здание другого медицинского учреждения, лаборатория и окна в десяти расположенных рядом многоэтажках.

Пострадали 73 человека. Среди них есть пациенты больницы, находившиеся на работе медицинские работники и жители близлежащих домов. В то же время 226 пациентов эвакуировали в другие медицинские учреждения.

На месте удара продолжают работать следователи и криминалисты. Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным выводам экспертов, российские военные применили авиабомбу ФАБ-250, оборудованную модулем управления УМПК-5Р.

Разрушения в Харькове после атаки 3 ноября (9 фото)

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Атака на Черкасскую область

Оккупанты атаковали дронами Черкасскую область. В самих Черкассах вражеский беспилотник попал по частному сектору: повреждено по меньшей мере четыре жилых дома. Медики на месте оказали помощь двум пострадавшим.

На территории Слободской громады дрон попал в частный дом. Пожар удалось быстро потушить, обошлось без пострадавших.

В Звенигородском районе вражеские БпЛА атаковали территорию неработающего предприятия. В результате удара возник пожар, который уже ликвидировали.

Кроме того, в нескольких районах области повреждены линии электропередач. К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы.

Последствия ударов по Черкасской области / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия ударов по Черкасской области / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия ударов по Черкасской области / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия ударов по Черкасской области / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия ударов по Черкасской области / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Последствия ударов по Черкасской области / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака на Житомирскую область

В Житомирской области российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро из-за повреждений без электроснабжения осталось около 130 населенных пунктов. Это более 180 тыс. абонентов.

По предварительной информации, погибших и раненых в результате атаки нет.

Энергетические службы работают над тем, чтобы быстро восстановить электроснабжение для потребителей.

Ликвидация пожара после ударов по Житомирской области / © Виталий Бунечко / Facebook

Ликвидация пожара после ударов по Житомирской области / © Виталий Бунечко / Facebook

Атака на Винницкую область

В результате повреждения энергетических объектов и линий электропередач в Винницкой области без света осталось большинство населенных пунктов.

Кроме того, в регионе применили графики почасовых отключений электроэнергии.

Атака на Ровенскую область

Во время российской атаки под ударом оказалась Ровенская область. В результате обстрела была повреждена одна из подстанций «Укрэнерго».

Атака на Днепр

Российская армия нанесла удары по Днепру, в городе прозвучала серия взрывов. Ранены 17 человек, еще один человек погиб — его тело пытаются деблокировать из-под завалов. Проводится поисково-спасательная операция.

В Днепре повреждены инфраструктура, жилые дома, админздания, здания амбулатории центра медико-санитарной помощи и одной из городских больниц.

«В больнице находились на лечении около 100 человек. Никто из пациентов и медицинских работников не пострадал. Сейчас пациентов переводят в другие больницы», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Самарском районе зафиксировали попадание в жилищный квартал и отдел полиции.

Последствия атаки на Днепр 3 ноября (21 фото)

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Атака на Дніпро 3 листопада.
Атака на Дніпро 3 листопада._2
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атака на хоспіс у дніпрі _1 / © Борис Філатов

© Борис Філатов

атака на дніпро _3
атака на дніпро _1
атака на хоспіс у дніпрі _2 / © Борис Філатов

© Борис Філатов

Атака на Дніпро 3 листопада._1
Атака на Дніпро 3 листопада._2
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Атака на Хмельницкую область

Ночью российские ударные беспилотники атаковали жилую застройку Шепетовщины Хмельницкой области. Глава ОВА Сергей Тюрин сообщил, что была повреждена кровля многоквартирного дома и две квартиры. Также пострадали две легковушки и окна многоэтажки, расположенной напротив.

По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

Разрушение в Хмельницкой области из-за атаки 3 ноября

Разрушение в Хмельницкой области из-за атаки 3 ноября

Атака на Одесскую область

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российских ударов на юге Одесчины повреждения получили энергетические и гражданские объекты. В частности, серьезно пострадал объект ДТЭК «Одесские электросети», который в последние два месяца уже неоднократно попадал под вражеские атаки.

Из-за значительных повреждений энергетического оборудования возникли перебои с электроснабжением.

«Разрушения значительны. Восстановление оборудования потребует времени. Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — заявили в ДТЭК.

Кроме энергетического объекта повреждены административные здания, складские помещения и производственные цеха предприятия пищевой промышленности.

По предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали.

Последствия атаки на Одесскую область 3 ноября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия атаки на Одесскую область 3 ноября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия атаки на Одесскую область 3 ноября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия атаки на Одесскую область 3 ноября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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