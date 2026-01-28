Разбитые льдом авто, ледяные глыбы на реках и "каток" на дорогах: что натворила непогода в Украине (фото, видео)

Гололедица / © Associated Press

В последние дни января принесли украинцам сложные погодные испытания. Пока западные регионы страдают от резкого потепления и угрозы подтоплений, восток и центр страны борются с последствиями ледяных дождей, которые превратили города в сплошные катки.

ТСН.ua собрал все подробности.

В Закарпатье угроза паводков

В Закарпатской области фиксируют стремительное повышение температуры воздуха до +5…+9°C. Это спровоцировало начало ледохода на горных реках. В сети уже появились впечатляющие кадры из реки Боржава, где ледяные глыбы уносятся течением.

По информации Главного управления ГСЧС в области, на реках началось разрушение ледового покрова.

«Наблюдается ледоход, образование в отдельных местах пробок льда, быстротечное повышение уровней воды в пределах коренного русла, без выхода воды на пойму», — говорится в сообщении спасателей.

Очистка русел продлится ближайшие двое суток. Ужгородский городской совет призвал жителей не приближаться к водоемам и не выходить на хрупкий лед.

Кроме того, 28–29 января в высокогорье восточной части области объявлено II уровень снеголавинной опасности из-за таяния снега.

К тому же, в Ивано-Франковске глыба льда упала прямо на машину и уничтожила лобовое стекло. Местные СМИ сообщают, что это не первый случай.

Розбита автівка / © Фото из открытых источников

Какая ситуация в Харьковской области

Совершенно иная ситуация на востоке. В Харьковской области идет дождь при температуре от 0 до -3°C, что мгновенно превращает дороги в опасный каток. Ситуацию усложняет густой туман с видимостью 200-500 метров.

Ліквідація негоди на Харківщині / © Олег Синєгубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об усиленном режиме работы коммунальных служб.

«Для ликвидации последствий непогоды на дорогах местного значения задействовано 16 единиц специализированной техники и 25 работников. Проезд по дорогам местного значения в области обеспечен», — отметил глава области.

Ликвидация непогоды на Харьковщине / © Олег Синєгубов

Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Киев и Одесса: туман и коньки вместо обуви

В столице после ледяных дождей тротуары и дороги покрылись слоем льда.

Дороги вкриті льодом / © Фото из открытых источников

Киевляне в соцсетях шутят, что пора переобуваться в коньки и становиться на лыжи, ведь передвигаться по городу крайне опасно.

Люди катаються на лижах / © Фото из открытых источников

Тем временем на юге, в Одессе, объявлен I уровень опасности из-за плотного тумана. Видимость на дорогах ограничена до 200-500 метров, что создает аварийные ситуации.

Туман в Одесі / © Фото из открытых источников

Жители Днепра также массово жалуются на каток вместо дорог.

Ковзанка в Дніпрі / © Фото из открытых источников

Спасатели призывают украинцев быть максимально осмотрительными, не парковать автомобили под деревьями и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что пришедшее в Украину потепление будет недолгим. Уже в начале февраля ожидается новая волна похолодания. В некоторых регионах ожидается до 20 градусов мороза.