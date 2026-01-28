- Дата публикации
Разбитые льдом авто, ледяные глыбы на реках и "каток" на дорогах: что натворила непогода в Украине (фото, видео)
Температурные контрасты принесли в Украину целый спектр опасных явлений: от пересечения льда на реках до «стеклянных» дорог в мегаполисах.
В последние дни января принесли украинцам сложные погодные испытания. Пока западные регионы страдают от резкого потепления и угрозы подтоплений, восток и центр страны борются с последствиями ледяных дождей, которые превратили города в сплошные катки.
ТСН.ua собрал все подробности.
В Закарпатье угроза паводков
В Закарпатской области фиксируют стремительное повышение температуры воздуха до +5…+9°C. Это спровоцировало начало ледохода на горных реках. В сети уже появились впечатляющие кадры из реки Боржава, где ледяные глыбы уносятся течением.
По информации Главного управления ГСЧС в области, на реках началось разрушение ледового покрова.
«Наблюдается ледоход, образование в отдельных местах пробок льда, быстротечное повышение уровней воды в пределах коренного русла, без выхода воды на пойму», — говорится в сообщении спасателей.
Очистка русел продлится ближайшие двое суток. Ужгородский городской совет призвал жителей не приближаться к водоемам и не выходить на хрупкий лед.
Кроме того, 28–29 января в высокогорье восточной части области объявлено II уровень снеголавинной опасности из-за таяния снега.
К тому же, в Ивано-Франковске глыба льда упала прямо на машину и уничтожила лобовое стекло. Местные СМИ сообщают, что это не первый случай.
Какая ситуация в Харьковской области
Совершенно иная ситуация на востоке. В Харьковской области идет дождь при температуре от 0 до -3°C, что мгновенно превращает дороги в опасный каток. Ситуацию усложняет густой туман с видимостью 200-500 метров.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об усиленном режиме работы коммунальных служб.
«Для ликвидации последствий непогоды на дорогах местного значения задействовано 16 единиц специализированной техники и 25 работников. Проезд по дорогам местного значения в области обеспечен», — отметил глава области.
Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Киев и Одесса: туман и коньки вместо обуви
В столице после ледяных дождей тротуары и дороги покрылись слоем льда.
Киевляне в соцсетях шутят, что пора переобуваться в коньки и становиться на лыжи, ведь передвигаться по городу крайне опасно.
Тем временем на юге, в Одессе, объявлен I уровень опасности из-за плотного тумана. Видимость на дорогах ограничена до 200-500 метров, что создает аварийные ситуации.
Жители Днепра также массово жалуются на каток вместо дорог.
Спасатели призывают украинцев быть максимально осмотрительными, не парковать автомобили под деревьями и по возможности воздержаться от дальних поездок.
Напомним, ранее сообщалось, что пришедшее в Украину потепление будет недолгим. Уже в начале февраля ожидается новая волна похолодания. В некоторых регионах ожидается до 20 градусов мороза.