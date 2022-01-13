Разбитые вдребезги машины и пострадавшие: на трассе Одесса-Киев произошло ДТП (видео)

Разбитые вдребезги машины и пострадавшие: на трассе Одесса-Киев произошло ДТП (видео)

Что стало причиной аварии – неизвестно.

На трассе Одесса-Киев произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Видео и фото с места аварии появились в местном Телеграмм-канале.

Также читайте Жуткое ДТП в Харькове: тела погибших вырезали спасатели

Что стало причиной аварии — неизвестно, также не сообщается о точном количестве пострадавших. На фото видно, что машины разбиты вдребезги.

Напомним, под Одессой водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Skoda. На месте ДТП погиб 58-летний водитель легкового автомобиля.

Грузовик также врезался в столб. Водитель фуры сразу после аварии закрылся в кабине. Впоследствии он объяснил, что боялся самосуда.

Читайте также: