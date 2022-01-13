Разбитые вдребезги машины и пострадавшие: на трассе Одесса-Киев произошло ДТП (видео)

Что стало причиной аварии – неизвестно.
На трассе Одесса-Киев произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Видео и фото с места аварии появились в местном Телеграмм-канале.
Что стало причиной аварии — неизвестно, также не сообщается о точном количестве пострадавших. На фото видно, что машины разбиты вдребезги.
Напомним, под Одессой водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Skoda. На месте ДТП погиб 58-летний водитель легкового автомобиля.
Грузовик также врезался в столб. Водитель фуры сразу после аварии закрылся в кабине. Впоследствии он объяснил, что боялся самосуда.
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