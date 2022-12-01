Разбитый автомобиль и мертвый пассажир: в Винницкой области водитель совершил смертельное ДТП

В Винницкой области нетрезвый водитель не справился с управлением и влетел в дерево.

На автодороге "Ямполь — Великая Кесница" недалеко от города Ямполь произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, 32-летний водитель автомобиля BMW, житель г. Ямполь, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части дороги и столкнулось с деревом, — говорится в сообщении полиции. — В результате аварии от полученных травм 27-летний пассажир автомобиля, житель Ямполя умер в карете скорой медицинской помощи. Телесные повреждения получил еще один пассажир, 30-летний житель г. Ямполь, которому была оказана медицинская помощь".

Кормчий легковушки прошел осмотр на состояние опьянения. В его организме обнаружили 1,49 промилле алкоголя. Мужчина задержан и находится в изоляторе. За совершение смертельного происшествия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжается расследование. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним:

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП во время столкновения двух автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля Кша и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их 2-летний сын и 59-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы.

во время столкновения двух автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля Кша и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их 2-летний сын и 59-летняя пассажирка получили травмы и госпитализированы. В Николаевской области полиция разыскивает 22-летнего водителя, совершившего смертельный наезд на мужчину, а затем скрылся.

на мужчину, а затем скрылся. На трассе Одесса-Рени, недалеко от села Утконосовка, столкнулись два бензовоза. Один водитель погиб, другой госпитализировали с тяжелыми травмами.

На Волыни произошла серия ДТП - в Луцке столкнулись сразу три автомобиля

Читайте также: