Разбившийся в Броварах вертолет в прошлом году ремонтировали в Румынии: что известно о вертолете Super Puma

В марте 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину, 14 вертолетов французской компании Airbus H225 из Украины должны были быть отремонтированы или модернизированы на румынском подразделении этой компании в городе Гимбаве. Среди них – пять вертолетов H225 Super Puma для МВД Украины.

Об этом сообщает румынское издание antena3.

Прошлогодний ремонт в Румынии

Когда вертолеты из Украины прибыли для ремонтных работ, в Министерстве национальной обороны Румынии подчеркнули, что они настроены на выполнение гражданских задач и не имеют на борту вооружения.

Такое разъяснение румынских властей прозвучало в ответ на предостережение российского военного ведомства о том, что "использование сетей аэропортов или аэродромов других стран для размещения украинских военных самолетов и их дальнейшее использование против вооруженных сил России будет расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт".

"Из подтверждения изложенной в публичном пространстве информации Министерства национальной обороны следует, что вертолет, разбившийся в среду в Броварах на Киевщине, является одной из пяти машин H225 Super Puma, которые проходили модернизацию в Гимбаве в 2022 году", — говорится в сообщении .

В Гимбаве украинские вертолеты должны были пройти плановое техническое обслуживание.

Когда приобрели подержанные вертолеты

Известно, что в 2018 году французская компания Airbus Helicopters и МВД Украины подписали контракт на поставку 21 вертолета H225. Согласно контракту, машины имели степень износа основных узлов и агрегатов 50%. Они были произведены в 2009-2012 годах.

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Подержанные вертолеты для нужд Украины капитально отремонтировали и модернизировали для проведения поисково-спасательных операций и транспортировки на том же румынском подразделении компании Airbus Helicopters.

Тогда работы включали капитальный осмотр для возвращения вертолетов в строй и установку специального оборудования, такого как оптико-электронная станция, прожектор, лебедка и другое.

Известно, что ранее эта модель вертолетов называлась Eurocopter EC225 Super Puma. Ее использовали как гражданский транспорт и как поисково-спасательную технику.

Что известно о технических проблемах Super Puma

Во время эксплуатации в этих вертолетах был обнаружен встроенный дефект – проблемы с главным несущим винтом. Еще в 2016 году в Норвегии произошла авиакатастрофа – машина разбилась из-за проблем несущего винта, погибли люди. После этого этот узел был усилен и переработан.

Как рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона, все летательные аппараты проходили необходимые проверки работоспособности. Однако, несмотря на свою надежность, в среднем раз в год появляются сообщения об авиакатастрофе вертолетов типа Puma или Super Puma.

Например, несколько лет назад после очередной такой аварии эксплуатация Super Puma была полностью прекращена в Великобритании и Норвегии.

Кроме того, модели Super Puma EC225 LP и AS332 l2 тоже получали временный запрет на полеты из-за того, что коробка разрабатывалась для вертолетов весом до 7 тонн, а в этих моделях использовалась на 11 тонн.

Напомним, 18 января в городе Бровары вблизи детского сада и многоэтажек упал вертолет.

В результате катастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, также погибло два пилота.

По окончательным данным, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них — 1 ребенок.

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