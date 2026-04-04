Разблокирование Ормузского пролива – как Украина может помочь это сделать

Ормузский пролив

Иранская блокада пролива напоминает попытку оккупантов заблокировать украинский экспорт продовольствия, которому Украина противодействовала благодаря морским дронам, разумной стратегии и решительным действиям. Поэтому «боевой опыт Украины ценен для Ближнего Востока».

Об этом пишет Defense Express.

«В то же время одним из вопросов остается то, как именно Украина может помочь разблокировать Ормузский пролив. А для этого нужно понимать, как именно Иран ее блокирует. В настоящее время Иран использует целый ряд средств: противокорабельные ракеты, морские мины, вооруженные скоростные экипажные катера и морскими дронами — БЕКами. Также следует ожидать и использования иранцами ударных БпЛА», — отметили аналитики.

Напомним, на фоне продолжающейся и провоцирующей топливный кризис войны в Иране европейские страны заявили, что готовы защищать Ормузский пролив от блокады Ирана, однако для этого есть одно главное условие.

Из-за угрозы долгого контроля Ирана над Ормузским проливом нефтяные гиганты вынуждены реанимировать сверхдрагоценные проекты трубопроводов. Страны Персидского залива ищут способы экспорта нефти и газа в обход уязвимых морских путей.

По данным аналитиков, контроль над стратегическим маршрутом, по которому проходит около пятой части мировой нефти, стал главным рычагом влияния Тегерана. Ограничивая судоходство, Иран удерживает высокие цены на энергоносители и усиливает давление на администрацию Дональд Трамп, требуя ускорить завершение войны, которая длится почти пять недель и вызывает все большее недовольство среди американских избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наше государство готово присоединиться к разблокированию Ормузского пролива и сотрудничать со странами Персидского залива и трансатлантическими партнерами в этих целях.