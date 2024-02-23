Разблокировка границы с Польшей: Шмыгаль сообщил о "болезненных компромиссах"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о разработанном Украиной "Плане взаимопонимания" для разблокирования границы с Польшей, который, по его словам, предусматривает "болезненные для нас компромиссы".

Об этом он заявил в пятницу, 23 февраля, находясь на границе с Польской Республикой.

Денис Шмигаль отметил, что блокада наносит ущерб украинской экономике и возможностям лучше защищаться от российского агрессора.

В то же время он отметил, что за последние 5 месяцев Украина не продает зерно, кукурузу, семена подсолнечника и рапс на польский рынок. Украинское зерно проходит через Польшу только по транзиту. В общей сложности через польскую границу сегодня проходит только 5% аграрного экспорта.

И, главное, блокада бьет по всей польско-украинской торговле, по экономике обеих стран. Именно поэтому следует решать этот вопрос и принимать конструктивные решения.

Шаг первый: ограничение украинского экспорта

Первый шаг украинского "Плана взаимопонимания" предусматривает согласие нашего государства на ограничения, предложенные Европейской комиссией по аграрному экспорту.

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"Это автоматические защитные меры, которые были представлены в рамках решения Еврокомиссии с предложением продолжить беспошлинную торговлю ЕС и Украины. Речь идет, в частности, об ограничении на мясо птицы, яйца, сахар", — пояснил Денис Шмигаль.

Украинский премьер добавил, что Украина соглашается с предложением экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем были в среднем в 2022 и 2023 годах. Если будет экспортировать больше, возвращаются ограничения.

Кроме того, Украина готова продлить механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Второй шаг: проверка качества украинской агропродукции

Согласно второму шагу Украина направляет обращение в Европейскую комиссию с предложением провести неотложный скрининг, то есть анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт. Это необходимо, чтобы отвергнуть манипуляции по качеству украинской аграрной продукции.

“В то же время принципиальная позиция Украины – это полная либерализация торговли с ЕС. Это продолжение экономического безвиза — отмена ввозных пошлин и других ограничений в двусторонней торговле между Украиной и Евросоюзом. Это потребует решения Совета ассоциации на основании статьи 29 соответствующего Соглашения", — подчеркнул Денис Шмигаль.

При этом он отметил, что вопросы торговли Украины и ЕС будут решаться именно с Евросоюзом, а не на уровне отдельных стран.

Шаг третий: остановка российского экспорта

Третьим шагом предлагается польскому правительству принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом приостановить российский аграрный экспорт в ЕС.

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По словам Шмыгаля, за 11 месяцев 2023 г. Россия продала в Европу агропродукции и продуктов питания на 2,5 млрд евро. В частности, зерна почти на 400 млн евро, овощей на 300 млн евро, семян масличных растений на 250 млн евро. За 11 месяцев 2023 года Россия продала Европе 5,1 млн. тонн продовольствия. За весь 2022 год – 4,9 млн тонн.

Денис Шмигаль отметил, что экспорт российского продовольствия в ЕС во время войны недопустим и может быть замещен Украиной и Польшей.

Кроме того, Украина обращается в ЕК еще с двумя предложениями:

рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг аграрного импорта третьих стран в ЕС, как это происходит сейчас с Украиной;

запуск совместного контроля на границе Украины и стран ЕС и расширение пилотного проекта обмена таможенной информацией.

Четвертый шаг: создание совместного штаба

Четвертый шаг предполагает создание "Трехстороннего штаба: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседателем аграрных министров двух стран и представителя Еврокомиссии. Также к его работе присоединятся украинские и польские аграрные ассоциации.

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"Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта — даты, когда должно состояться совместное заседание правительств Украины и Польши", — отметил украинский премьер.

По его словам, в противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска.

Пятый шаг: военная помощь и гуманитарка

Пятый шаг — решить вопрос с пропуском на границе не только боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств, но и других групп товаров.

“План Украины с 5 шагов – это справедливый подход, который выгоден Польше. Украина идет на определенные болезненные для нас компромиссы. Но мы хотим быть партнерами для ЕС, всех наших западных соседей. Мы открыты для конструктивного диалога”, — резюмировал Денис Шмигаль.

Напомним, 23 февраля украинская делегация во главе с премьером Шмыгалем прибыла на польскую границу, чтобы урегулировать зерновую блокаду, однако правительство Польши проигнорировало эту встречу и не появилось.

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