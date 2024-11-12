Разблокировка переводов и без новостей с фронта: Зеленский обратился к украинцам

Вечером 12 ноября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Разблокировка переводов

Зеленский напомнил, что сегодня правительство приняло постановление, вводящее прозрачный механизм переводов для воинов между воинскими частями.

По его словам, все должно работать через "Армию+" и без всякой бюрократии.

"Все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов. Алгоритм реагирования на рапорт определен. Система должна заработать именно так, как мы об этом говорили с ребятами на передовой и представителями гражданского общества", – сказал глава государства.

Он поручил Министерству обороны и Генеральному штабу доложить, как распространить эту возможность на все Силы обороны и безопасности, в частности, на Национальную гвардию и пограничную службу.

Санкции

Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий и физических лиц, работающих ради интересов государства-агрессора и обеспечивающих возможность избегать ответственности за войну. По его словам, Украина скоординирует свои санкции с санкциями партнеров, в том числе в том, что касается авиаинфраструктуры России.

Другие вопросы

Президент провел подробное совещание с представителями гражданского сектора.

"Вопрос об офицерских званиях и должностях — уже видение, как это можно сделать более современным. Технологическая Ставка — мы согласовали формат работы, и продолжается определение конкретного состава и ответственных лиц", — отметил он.

О событиях на фронте глава государства сегодня не упомянул.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа о скором окончании войны.

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