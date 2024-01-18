Разблокировка польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

На КПП до сих пор наблюдаются очереди, но гораздо меньше.

Вся украинско-польская граница полностью разблокирована. В настоящее время движение через пункты пропуска не ограничивается и достаточно интенсивно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что сейчас ситуация на границе с Польшей решена, а все заблокированные направления уже разблокированы.

"Сейчас движение достаточно интенсивно. Например, если из-за наибольшего инфраструктурного направления пункта пропуска "Ягодин" при блокировании границу пересекали 100-150 грузовиков в обоих направлениях, то за минувшие сутки количество пересечений составляет более 1100 грузовиков", — отметил Демченко.

По его словам, продолжается движение транспорта через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Краковец" во Львовской области. Впрочем, на всех четырех разблокированных пунктах пропуска есть очереди. Впрочем, они значительно снизились.

"На всех этих четырех направлениях в очередях находятся 1100 грузовиков... Но при такой интенсивности пребывание в очереди будет не столь длительным" — добавил Демченко.

Кроме польской границы, очереди наблюдаются и на админгранице с другими соседними странами. На КПП "Ужгород" на границе со Словакией — 420 грузовых транспортных средств, на венгерской границе — в пункте пропуска "Тиса" — более 500 грузовиков. Впрочем, отметил Демченко, это последствия предыдущих попыток блокирования границы, когда водители искали возможность пересечения.

Как сообщалось, румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной 18 января.

Напомним, 16 января польские фермеры приостановили протесты на границе с Украиной. Блокада границы продолжалась с 6 ноября в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчёва", "Рава-Русская-Гребенное". Протесты на "Шегини-Медике" начались 23 ноября. За это время границы временно разблокировали.

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