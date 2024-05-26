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Разбор завалов в Харькове и мощная атака РФ на украинские города: главные новости ночи 26 мая 2024 года

Разбор завалов в Харькове и мощная атака РФ на украинские города: главные новости ночи 26 мая 2024 года

Разбор завалов в уничтоженном российской атакой «Эпицентре» в Харькове продолжается / Фото: Суспільне

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Исчезновение света в Хмельницкой области и прилет в Винницкой области: первые подробности ночной атаки на Украину Читать далее –>
  • В Харькове ночью родственники пропавших работников "Эпицентра" сдают образцы ДНК, чтобы найти родных Читать далее –>
  • В Харькове спасатели продолжают разбирать завалы в уничтоженном "Эпицентре" Читать далее –>
  • "Команда "Воздух": в Харькове спасатели были вынуждены неоднократно прерывать тушение пожара Читать дальше –>
  • Враг оккупировал Уманское — Deep State Читать далее –>

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