Разборки, как в 90-е: на Ровенщине "стрелка" закончилась стрельбой и смертью "авторитета"

«Стрелка» в стиле 90-х в Ровенской области: в расстрелянном авто погиб известный криминальный авторитет «Борзый»

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В Ровенской области вчера, 14 октября, разгорелся настоящий криминальный триллер как в «лихие 90-е». Две компании «забили» друг другу «стрелку» возле АЗС, которая закончилась дракой, стрельбой, а затем погоней и смертью.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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Детали конфликта

Инцидент произошел на автодороге Киев-Чоп возле АЗС в селе Зеленый Гай Дубенского района.

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По словам стражей порядка, накануне между 27-летним жителем Ровно и 41-летним жителем города Дубно возник конфликт. На следующий день они договорились встретиться для того, чтобы выяснить отношения.

Каждый прибыл на стрелку со своими знакомыми. Во время встречи между компаниями вновь возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе столкновения один из дубенчан повредил колесо автомобиля Volkswagen, на котором прибыли оппоненты из Ровно.

Когда последние попробовали покинуть место происшествия, их начали преследовать на BMW. Во время движения один из мужчин открыл огонь из автоматического оружия в направлении Volkswagen.

В результате стрельбы 27-летний житель Ровно получил два огнестрельных ранения в спину. Несмотря на реанимационные мероприятия, медики не смогли спасти его жизнь.

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Полицейские объявляли спецоперацию

Руководство полиции области немедленно ввело специальную полицейскую операцию.

Полицейские установили автомобиль BMW, на котором передвигались злоумышленники, разыскали его и остановили. 44-летний житель Дубно, который во время конфликта повредил колесо автомобиля и нанес телесные повреждения товарищу погибшего, был задержан.

41-летний житель Дубно, застреливший 27-летнего ровенчанина, после совершенного скрылся. Около четырех часов утра правоохранители установили местонахождение и задержали его. Мужчина скрывался в лесополосе вблизи соседнего села Крылив.

По информации источников ТСН. ua, он сам решил сдаться правоохранителям.

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Подозреваемый в убийстве

Оба злоумышленника задержаны. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения.

Какая судьба «товарищей» погибшего жителя Ровно, и будут ли они отвечать перед законом, не уточняется.

Кем оказался погибший

В комментариях местные жители утверждали, что погибший — молодой криминальный авторитет 1999 г.р. по прозвищу «Борзый».

«Убитый — это Омельчук Валентин Валентинович. В 2021 году подозреваемый в совершении преступлений по трем статьям УК Украины (организация преступной группы, разбойное нападение и вымогательство средств). Мужчина известен по прозвищу "Борзый" и был организатором преступной группы, которая на территории Ровенщины и соседних областей устраивала разбойные нападения и вымогала деньги. Мужчине было объявлено подозрение, он скрывался от следственных органов. Вопрос риторический, как он до этого времени гулял на свободе», — отмечает пользователь Андрей Шмыглюк.

Местное издание «Радио Трек» подтверждает эту информацию.

«Что касается погибшего, то стало известно, что им является давний фигурант различных уголовных производств по имени "Борзый"», — отмечают в издании.

В издании напомнили, что в 2021 году в городе Свалява на Закарпатье полицейские задержали «лидера преступной группировки с Ровенщины Валентина Омельчука по прозвищу "Борзый"».

«Валентин Омельчук и члены его банды обвинялись в разбойных нападениях и вымогательстве денег на территории Ровенской и соседних областей», — утверждают в издании.

По информации источников ТСН.ua, подозреваемый в убийстве «Борзого» также якобы имеет отношение к криминальным кругам города Дубно.

Напомним, что в центре Харькова конфликт между военнослужащими двух подразделений перерос в драку и стрельбу, в результате которой погиб 33-летний военный.

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