"Разброд и шатание": глава Николаевской ОВА рассказал о деморализации в рядах оккупантов

"Разброд и шатание": глава Николаевской ОВА рассказал о деморализации в рядах оккупантов

Он призвал не давать оккпантам спать и пообещал подготовить врагу "сюрприз".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что у оккупантов большие проблемы с топливом.

Об этом Ким сказал в своем вечернем видеообращении в 21:00.

По его словам, сегодня было две атаки врага на Николаев.

"Обе захлебнулись благодаря артиллерии. С трех направлений они заходили. Все слышали стрельбу. Бой был долгим, но успешным", — отметил глава ОВА.

Кроме огромных проблем с топливом, в рядах российских военных в Николаевской области "разброд и шатание".

"Командиры бросают, солдаты не понимают, зачем они здесь и что делают. Они уже готовы убежать. Главное теперь не давать им спать! А мы им готовим хитрый план и преподнесем интересный сюрприз", — сказал Ким.

Он добавил, что захватчики уже даже закапываются в земле — делают окопы и готовятся к обороне.

"Это нас огорчает, но не остановит. Закапывайтесь-закапывайтесь, у нас будет меньше работы, чтобы вас закопать", — подытожил глава ОВА.

Ранее Виталий Ким рассказал, что российские войска атаковали ракетой "Калибр" Николаев, но город удалось отразить.

Напомним, что под Киевом украинская ПВО уничтожила два вражеских самолета.

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