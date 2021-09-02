Разбросаны человеческие кости: в Ровно неизвестные раскопали захоронение жертв Холокоста

Это уже не первый случай вандализма или попытки мародерства, зафиксированный в урочище "Сосенки".

В Ровно, в урочище "Сосенки" неизвестные вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

В урочище "Сосенки" похоронено более 17,5 евреев. На месте захоронения было обнаружено яму глубиной более 1,5 метра. Рядом валялись многочисленные кости.

"Копач испугался прохожих и покинул место преступления, оставив после себя все рабочие инструменты", — говорится в сообщении.

Руководитель организации "Ровенская еврейская община" Геннадий Фраерман в комментарии изданию "Суспильне" добавил, что яму уже закопали.

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"Увидели яму, наверху прямо кости, в яме кости человеческие. Того, кто копал, кто-то напугал и он бросил там все, не маскируя яму. Там ведро, кости, кости наверху, перчатки. Была следственно-оперативная группа, снимали отпечатки пальцев с кирки, которую он покинул", — сказал Фраерман.

Правоохранители открыли уголовное производство. Если злоумышленника найдут, ему грозит ограничение свободы или лишение свободы на срок до трех лет.

Это уже не первый случай вандализма или попытки мародерства, зафиксированный в "Сосенках". Несколько лет назад был аналогичный случай. Тогда злоумышленника задержали.

"Дело довели до суда и отпустили, и позволили таким образом и дальше копать", — говорит глава организации "Ровенская еврейская община".

Напомним, что на еврейском кладбище Ровно устроили место отдыха.

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