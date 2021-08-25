Раздают конфеты и поют песни: в Днепре водители автобусов удивили позитивом и стали героями Сети (видео)

Положительно отличились водители автобусов, курсирующих по маршруту №107 и №149.
В Днепре водители автобусов угощают пассажиров конфетами и поют для них песни.
Видео того, как водители радуют местных жителей, пользователи загрузили в социальные сети.
Положительно отличились водители автобусов, курсирующих по маршрутам №107 и №149. Один из них просит пассажиров не ставить сумки на моторный отсек, а за это дает конфеты. Другой шофер поет в салоне.
"Сегодня сел в маршрутку №107. Водитель по имени Владимир предложил ребенку взять конфет. Мы с позитивом доехали до нужного нам места. Большое спасибо Владимиру и побольше вам хороших пассажиров", — отметил один из пассажиров.
В комментариях к публикации пользователи благодарят водителей за хорошее настроение и желают ему успехов.
- Хороший, веселый водитель. Побольше бы таких.
- Ехала с внуком. Угостил ребенка конфетами. Всю дорогу, пока мы ехали, был очень вежливый и внимательный. Здорово, что есть такие люди.
- Хочется пожелать всем водителям любого транспорта здоровья, больше позитива и удачи на дорогах.
Напомним, что в Киеве перевернулся пассажирский автобус, который следовал из Кишинева в Москву. Произошло это ночью, в салоне автобуса было полсотни пассажиров.