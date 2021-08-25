Раздают конфеты и поют песни: в Днепре водители автобусов удивили позитивом и стали героями Сети (видео)

Раздают конфеты и поют песни: в Днепре водители автобусов удивили позитивом и стали героями Сети (видео)

Положительно отличились водители автобусов, курсирующих по маршруту №107 и №149.

В Днепре водители автобусов угощают пассажиров конфетами и поют для них песни.

Видео того, как водители радуют местных жителей, пользователи загрузили в социальные сети.

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Положительно отличились водители автобусов, курсирующих по маршрутам №107 и №149. Один из них просит пассажиров не ставить сумки на моторный отсек, а за это дает конфеты. Другой шофер поет в салоне.

"Сегодня сел в маршрутку №107. Водитель по имени Владимир предложил ребенку взять конфет. Мы с позитивом доехали до нужного нам места. Большое спасибо Владимиру и побольше вам хороших пассажиров", — отметил один из пассажиров.

В комментариях к публикации пользователи благодарят водителей за хорошее настроение и желают ему успехов.

Хороший, веселый водитель. Побольше бы таких.

Ехала с внуком. Угостил ребенка конфетами. Всю дорогу, пока мы ехали, был очень вежливый и внимательный. Здорово, что есть такие люди.

Хочется пожелать всем водителям любого транспорта здоровья, больше позитива и удачи на дорогах.

Напомним, что в Киеве перевернулся пассажирский автобус, который следовал из Кишинева в Москву. Произошло это ночью, в салоне автобуса было полсотни пассажиров.

Новости Днепра: водители автобусов поют за рулем и раздают пассажирам конфеты

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