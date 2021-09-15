Раздел и волочил по земле: в Кременчуге 27-летний мужчина убивал на улице женщину и снимал это на камеру

Раздел и волочил по земле: в Кременчуге 27-летний мужчина убивал на улице женщину и снимал это на камеру

Криминалистов шокировало увиденное в телефоне злоумышленника.

В Кременчуге Полтавской области вблизи многоэтажки обнаружили тело местной жительницы. Пенсионерку волочили по земле, а на ее теле не было живого места.

Об этом сообщают в Департаменте уголовного розыска.

Вчера, 14 сентября утром, в городе Кременчуг вблизи многоэтажного жилого дома прохожий обнаружил тело пожилой женщины. Женщина была обнажена, а кровавые следы волочения растянулись на несколько десятков метров.

Полицейские установили личность погибшей — 79-летняя бабушка, жительница дома, возле которого нашли ее тело. Каждое утро бабушка выходила из многоэтажки и подкармливала бездомных собак и кошек.

Правоохранители провели ряд первоочередных мероприятий и выяснили время совершения особо жестокого преступления и общие приметы убийцы.

"Злоумышленника задержали непосредственно на улице, когда он, сменив одежду, уже направлялся в неизвестном направлении. Задержанный признался в совершении убийства бабушки. Поражает и то, что по результатам проведения следственных действий, среди других вещественных доказательств изъят мобильный телефон, на который фигурант снимал непосредственно процесс совершения страшного преступления", — рассказывают в Департаменте.

Подозреваемым в убийстве оказался 27-летний неоднократно судимый местный житель. Находился ли фигурант в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет установлено во время досудебного следствия.

Сейчас продолжаются следственные действия, последнем сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области возле многоэтажки нашли тело женщины. Ею оказалась местная жительница, которая вышла утром покормить бездомных животных.

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