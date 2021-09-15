Разделась и размахивала бельем: в Кременчуге перед университетом бегала женщина с обнаженной грудью

Женщина пыталась убежать от медиков, которые приехали на место происшествия.

В г. Кременчуг Полтавской области перед главным корпусом Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского заметили обнаженную женщину.

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Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале "Ху**вый Кременчуг".

На видео, которое опубликовали в Сети видно, как женщина посреди улицы снимает лифчик и размахивает им. При этом она не обращает внимания на большое количеством людей рядом.

Как отмечается, впоследствии приехали медики, которые пытались госпитализировали женщину, однако от них она убегала. В конце концов ее все-таки догнали. Причины ее поведения неизвестны.

Фото: телеграмм канал "Ху ** ный Кременчуг"

Напомним, обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова.

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