Раздели догола, заставили съесть крестик: жители Дымера рассказали, как их пытали оккупанты в лесу

Двое жителей Дымера, расположенного в 30 километрах от Киева, рассказали о пытках российскими военными, которые больше месяца держали поселок в оккупации. Кроме армейцев там были бойцы Росгвардии и кадыровцы.

Мужчины рассказали, как их захватили, избивали, унижали, а впоследствии бросили в яму в лесу, где в общей сложности оккупанты держали по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщает Радио Сводоба.

"Я шел себе прямо по улице. Ворота одного из домов были приоткрыты, оттуда выглянул бурят. Им не понравилось то, что я оглянулся на их машину "Урал", стоявшую в одном из дворов. И он тогда сказал мне: "Что ты заглядываешь, ты, наверное, корректировщик", — рассказывает 73-летний житель поселка Дымер Михаил Кушнир.

Михаил Кушнир, фото / Радіо Свобода

Мужчину оккупанты затолкали в середину этого дома и приказали раздеться.

"Сказал: "Раздевайся". Я разделся догола. Говорит: вставай на колени. Я сразу не понял, что он сказал. Тогда второй бурят подбегает ко мне и прикладом бьет по лицу. Выбил зубы. И челюсть сильно задел", — рассказывает мужчина.

В этом доме Михаила Кушнира продержали в заложниках полтора дня. На другой день его и других жителей российские военные посадили в машину и увезли в Дымерское лесничество.

Сначала местных мужчин посадили в блиндаже в лесу, где они провели сутки.

Радио Свобода

"Туда они подселяли россиян, а они подслушивали, кто что говорит. На другой день мы были уже в яме. В яме сначала было 8 человек. Потом привезли еще четырех, насколько я помню. Ни есть, ни пить никто не давал. В туалет не пускали. Ямку сделай себе, сходи по нужде и все", – рассказал Михаил.

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44-летний водитель медицинской службы Олег Черненко также пережил пытки российскими военными. Вместе с Михаилом и братом Олега также держали в лесу.

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"Сосед мой сказал, что брат корректировщиком был. Сначала они приехали ко мне, спрашивали, где брат. Я говорю: у меня его нет. Тот сосед, что сдал, говорит: он в квартире. Пошли, забрали его – и привели ко мне. И меня тоже забрали. Сначала нас где-то в поле вывезли. Там били "харашо". Заставили даже золотого крестика глотнуть. Сорвал и говорит: "Глотай", — рассказывает Олег Черненко.

Мужчина говорит, что русские военные избивали его брата "обухом, топором по ноге". А его тоже по ноге, но уже прикладом. Сейчас у него открытый перелом. С поля обоих братьев привезли в лес.

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Михаила Кушнира, Олега Черненко и других пленных российские военные вытащили из ямы на второй день и заставили идти в другое место заключения – на этот раз уже в дом неподалеку.

Оккупанты приказали мужчинам никуда им не выходить, мол, все заминировано. Но впоследствии заключенные поняли, что российские военные уже не вернутся, ведь услышали ночью, как несколько часов техника РФ выезжала колоннами из поселка.

Что касается брата Олега, то его россияне оставили в яме, когда других пленных переводили в дом. После этого родные уже больше не виделись.

"Меня отпустили из-за того, что у меня ребенок маленький. Что с братом – даже не представляю. Тогда говорили, что некоторые поедут домой, а некоторых отвезут на Гостомель. А дальше – не знаю", — подытожил Олег.

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