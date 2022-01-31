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Разделись и едва не занялись сексом на барной стойке: в Днепре девушки устроили в ночном клубе "жаркую" ночь (видео)

Разделись и едва не занялись сексом на барной стойке: в Днепре девушки устроили в ночном клубе "жаркую" ночь (видео)

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Разделись и едва не занялись сексом на барной стойке: в Днепре девушки устроили в ночном клубе "жаркую" ночь (видео)

Скриншот

Посетители, которые с азартом восприняли происходящее, не стеснялись трогать девушек руками за разные места.

В Днепре две девушки устроили в ночном клубе "жаркую" ночь. Они залезли на барную стойку, разделись и станцевали эротический танец для посетителей.

Видео происходящего в клубе впоследствии попало в социальные сети.

На роликах видно, как две девушки, на вид которым около 20 лет, залезли на барную стойку, и станцевали для посетителей. Одна из дамочек была лишь в одних трусиках, вторая — в нижнем белье и кофточке.

Посетители, которые с азартом восприняли происходящее, не стеснялись трогать девушек руками за самые разные места. А также снимать горячие танцы на  камеры мобильных телефонов.

В соцсетях пишут, что страстные танцы девушки исполнили в ночном клубе “Сфера”. В комментариях же к публикации пользователи возмутились поведением дамочек и самих посетителей.

  • Это чьи-то будущие жены и мамы.
  • Боже, ничего нового. Но снимать и выкладывать это такое что-то.
  • Раньше такого не было даже в стриптиз барах.

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