© Associated Press

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог предложил поделить Украину на зоны контроля, подобно послевоенному Берлину в 1945 году.

Об этом он сказал в интервью The Times.

«Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда была российская зона, французская зона, британская зона, американская зона», — сказал он.

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По его словам, британские и французские войска могли бы контролировать запад Украины, а российские силы — восток, с демилитаризованной зоной между ними, которую охраняли бы украинские войска.

Кот Келлог предлагает разделить территорию Украины на три зоны контроля / © Times

По его словам, США не будут направлять наземные войска, но могут участвовать в координации.

Келлог также предложил, чтобы река Днепр стала линией разграничения, а демилитаризованная зона была шириной 18 миль (29 км).

Эта идея предполагает, что Украина должна будет уступить территории на востоке, которые сейчас контролирует Россия.

В издании напомнили, что Кремль исключает возможность присутствия в Украине миротворцев из стран НАТО, поэтому предложение Келлога, вероятно, не найдет поддержки у Москвы.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что во время встречи с Дональдом Трампом Кит Келлог выступил против Стива Уиткоффа. Он заявил, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить территории России.