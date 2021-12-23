Разделся и бросился к ребенку: в Кропивницком мужчина спас ученицу 5 класса, тонущую в ледяной воде

Разделся и бросился к ребенку: в Кропивницком мужчина спас ученицу 5 класса, тонущую в ледяной воде

Благодаря неравнодушию случайного свидетеля девочка осталась жива.

В Кропивницком в четверг, 23 декабря, мужчина спас ученицу 5 класса, которая провалилась под лед и тонула.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Инцидент произошел в 14:00 в микрорайоне Озерная Балка. Там 12-летняя девочка прибежала в помещение гимназии и сообщила, что под лед на озере провалилась девочка и она тонет. Сотрудники учебного заведения вызвали медиков и спасателей. Это услышал мужчина, находившийся в помещении, он бросился спасать ребенка.

Facebook/ ГСЧС Украины

Неравнодушный разделся и осторожно подполз к девочке, пытаясь ее вытащить.

"Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, помогли изъять ребенка на берег. Пятиклассницу согрели в гимназии и успокоили до прибытия медиков, которые транспортировали ее в удовлетворительном состоянии в детскую областную больницу", — говорится в сообщении.

Работники ГСЧС сообщили, что мужчину, который первым бросился спасать девочку зовут Константин Яринич. Там подчеркнули, что именно благодаря мужчине девочка осталась жива.

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