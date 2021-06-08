Раздетые, босые и голодные: в Бердянске от пьяной матери сбежали двое маленьких детей

Мать детей на момент их исчезновения была пьяной.

В Бердянске Запорожской области на улице обнаружили двоих детей. Малыши были босые, почти раздетые и голодные.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Около 9:00 утра вчера, 7 июня, в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что во дворах между многоэтажками блуждают двое малолетних детей, почти раздетые, босые и голодные.

На месте правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили двоих мальчиков примерно 2 и 4 лет. Дети не смогли объяснить, где проживают, поэтому их отвезли в детское отделение местной больницы. Там малышей осмотрели медики — они были здоровы и активно шли на контакт.

"Работники полиции разыскали мать детей, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и сообщили, что ее детей временно изъято и помещено в больницу. Относительно 36-летней женщины ювенальные полицейские составили админпротокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУ об административных правонарушениях ", — отметили в полиции.

Напомним, что во Львове мальчик незаметно для взрослых вышел из дома и бродил по улицам города.

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