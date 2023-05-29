Раздражал плач: в Винницкой области мужчина получил срок за убийство младенца

Мать ребенка также наказали за упущение.
В Винницкой области мужчина убил младенца. Выяснилось, что его раздражал плач ребенка.
Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.
"Мужчину разозлил плач полуторамесячного сына сожительницы, он выхватил его из рук матери и, прилагая физическую силу, швырнул. Мальчик ударился о деревянную доску дивана и получил тяжелые телесные повреждения", — уточнили в ведомстве.
Однако мать не обратилась за медицинской помощью. На пятый день после полученных травм мальчик скончался.
Сторона защиты просила суд закрыть дело в отношении мужчины в связи с недоказанностью, а в отношении женщины – уменьшить степень наказания. Винницкий апелляционный суд поддержал позицию прокурора и оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, а женщине – 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области осудили отца за убийство 3-летнего сына: проломил череп и бросил на улице умирать
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