Разгон студентов на Майдане: заместителю секретаря СНБО времен Януковича Сивковичу объявили новое подозрение

ГБР сообщило очередное подозрение в госизмене заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен Януковича Владимиру Сивковичу. Речь идет об организации избиения студентов на Майдане в ноябре 2013 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Сотрудники бюро отмечают, что Москва завербовала Сивковича еще в конце 90-х, когда был кадровым офицером КГБ СССР и ФСБ. Чиновник выполнял задачи высшего политического руководства РФ по недопущению евроатлантической интеграции Украины.

"Задокументировано, что в октябре 2013 года он встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в рамках консультаций делегаций СНБО двух стран в Одессе. На этом мероприятии предатель получил указания по дальнейшей подрывной деятельности против Украины и подавлению потенциальных протестных акций из-за отказа Украины от ассоциации с ЕС ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после начала студенческих протестов на Майдане Незалежности Сивкович начал реализовывать планы РФ. Ночью против 30 ноября 2013 он лично контролировал из кабинета начальника Киевской милиции организованный разгон и избиение студентов. Тогда силовики избили 55 участников собрания. Более 300 человек бежали из центра Киева и скрывались в помещении Михайловского собора.

"Эти события привели к общественно-политическому кризису, массовым протестам против действующего в то время политического руководства государства. В свою очередь, это привело к усилению сепаратизма в отдельных регионах Украины и затем было использовано Россией в ведении подрывной деятельности против нашего государства. После событий на Майдане, общественно-политический кризис значительно усложнил консолидацию различных ветвей власти по противодействию "гибридной войне" РФ против Украины и аннексии территорий", — отмечают в ДБР.

Кроме того, своими действиями Сивкович создал предпосылки для осуществления Кремлем активных действий по оккупации части территории Украины.

Подозреваемый скрывается от следствия и суда на территории РФ, куда выехал еще в 2014-м. Кроме того, Сивкович является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами РФ.

Напомним, в декабре 2023-го СБУ объявила Сивковичу о подозрении в госизмене. Он причастен к организации масштабных информкампаний в пользу Кремля. Для этого бывший чиновник в Киеве привлекал к сотрудничеству известных политиков, среди которых подозреваемый в госизмене нардеп Нестор Шуфрич.

Читайте также: