"Разгон" в ТЦК: известный военный описал, как следует реформировать мобилизацию

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Войну с Россией невозможно остановить только добровольцами. Поэтому мобилизация в Украине как способ пополнения армии должна быть, однако нужно изменить несколько вещей.

Такое мнение военный Станислав Бунятов с позывным «Осман» высказал в своем телеграм-канале.

Бунятов согласился с мнением командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Олегом Апостолом о том, что «войну с таким гигантом невозможно остановить только добровольцами». Дело в том, что у России в пять раз больше даже добровольцев, не говоря уже о принудительной мобилизации на оккупированных территориях, зэках, зароботчанах и тому подобное.

Реклама

«Осман» откровенно заявил, что в украинскую армию люди уже почти не идут добровольно, даже на должности «деловодов» в подразделения с самыми высокими рейтингами. Он объяснил это тем, что люди не хотят отказываться от комфорта, к которому привыкли в гражданской жизни.

«Мобилизация как способ пополнения армии должна быть, однако нужно пофиксить несколько вещей, которые раздражают даже меня», — отметил Бунятов.

Военный считает, что следует:

«разогнать» из ТЦК и СП всех тех, кто не воевал; тех, кто «пригрелись» по знакомству;

привлекать к уголовной ответственности тех работников ТЦК, которые применяют физическое насилие и «убивают людей просто за то, что те боятся воевать»;

установить четкие сроки службы;

давать возможность получить отношение от воинских частей уже во время обучения в центрах и проходить службу в тех подразделениях, которые люди сами выбирают, а не по распределению.

«Что это даст: люди, которых принудительно выдернут из комфортных условий, получат выбор „куда идти“ — и это даст им уверенность в том, что они будут иметь возможность нормально служить и доверять командиру, к которому пришли», — объяснил «Осман».

Реклама

Он убежден, что эти простые вещи «спасут нашу страну».

Бунятов признался, что в нынешних условиях и сам не знает, как бы отреагировал на ТЦК, «рискуя после учебки попасть в украинскую версию „Вагнер“.

К слову, накануне военный Владимир «Шамиль» Шередега раскритиковал работников ТЦК, которые могут мобилизовать «по беспределу» абсолютно любого, быстро проведя через ВВК, даже если человек имеет право на отсрочку или увольнение. По словам «Шамиля», такие мобилизованные «пережидают» в учебном центре, оформляют документы и через месяц-два «списываются» из армии.

Главная проблема: нет механизма контроля и ответственности для ТЦК за мобилизацию непригодных или тех, у кого есть право на увольнение. Шередега считает, что необходимо изменить подход, требуя от ТЦК качество, а не только количество мобилизованных.