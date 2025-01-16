Разговор по телефону без гарнитуры за рулем: какой штраф грозит водителям

Украинское законодательство определяет запрет на разговор по телефону за рулем. Если фиксируется невыполнение требования, водителю грозит штраф в размере 510 гривен.

Об этом говорится в ПДД.

Так, пункт 2.9(д) ПДД запрещает управлять автомобилем и пользоваться средством связи, удерживая его в руке.

Как избежать штрафа

Чтобы не нарушать ПДД и не получить штраф, водителям советуют использовать специальную гарнитуру "hands free" (свободные руки). Она позволяет говорить по телефону, не отрывая рук от руля. ехать на обочину и продолжить движение только после завершения разговора.

Напомним, Патрульная полиция Украины предупредила водителей всех транспортных средств, с 1 ноября 2024 года на некоторых участках автодорог Киева и Днепра меняется скоростной режим.

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