Разговор с Байденом и выход из Авдеевки: Зеленский об итогах "очень тяжелой недели"

Зеленский уверен, что Украина может остановить Путина, но для этого она не должна остаться наедине.

Вечером, 18 февраля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Президент признал, что прошедшая неделя была очень сложной.

Фронт

В первую очередь глава государства поблагодарил всех наших воинов.

"На этой неделе все неравнодушные сердца – и не только в Украине – переживали за наших героев, за нашу Авдеевку, за каждого ее защитника и за судьбу всех наших людей, за судьбу всего государства", – отметил он.

Президент заверил, что битва за Независимость продолжается, и Украина делает все возможное и невозможное, чтобы одолеть российского врага и защитить больше украинских жизней.

"Украинцы не впервые сражаются героически, но впервые в своей истории Украина достигла такой мировой солидарности и поддержки. И хотя бывают разные политические настроения в мире, разные вспышки проблем, которые рассредоточивают внимание, мы все равно – все вместе – делаем максимум, чтобы мир был с нами – с Украиной... Я благодарю всех, кто сражается, кто помогает, кто сохраняет устойчивость и решительность", – сказал Зеленский.

Международная политика

Президент напомнил, что на этой неделе было подписано два соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке с Германией и Францией.

"Очень амбициозны наши договоренности безопасности... Оборонная поддержка, общие политические шаги, дальнейшая систематизация отношений между институтами наших государств ради большей безопасности и общей силы. Работаем и с другими нашими партнерами над новыми соглашениями – это будет очень эффективная и разветвленная архитектура гарантий безопасности. Вещи, которые будут служить сдерживанию российской агрессии в будущем и будут помогать сейчас – сейчас защищать независимость", – отметил он.

Мюнхенская конференция безопасности

Президент назвал участие Украины в Мюнхенской конференции очень результативным.

Глава государства провел переговоры с лидерами Дании, Нидерландов, Чехии, лидером Азербайджана.

Отдельно Зеленский обратил внимание на сотрудничество с американскими партнерами.

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"Разговор с президентом Байденом – очень важные акценты, и в частности – об Авдеевке и необходимости продолжения принципиальной и достаточной поддержки Украины. Переговоры с вице-президентом США – очень предметные. Встречи с конгрессменами – представителями обеих партий, обеих палат американского Конгресса. И каждый такой разговор максимально четко подтверждал ключевой смысл: именно Украина может остановить Путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое совершил.

Но чтобы Украина могла добиться этого успеха – защитить свою землю, своих людей и нашу общую правду, всех в свободном мире, – Украина не должна остаться наедине. Поддержка – важна. Солидарность – важна. Только вместе, в единстве можно победить в этой войне", – подытожил президент Украины.

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Зеленский: Очень тяжелая неделя! Разговор с Байденом об Авдеевке!