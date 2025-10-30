Разговор с "менеджером банка" стоил женщине более 200 тысяч гривен: что произошло

Женщина перечислила мошеннику более 200 тысяч гривен / © ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Жительница Тернополя перечислила 215 тысяч гривен мошеннику, который позвонил к ней и назвался менеджером по поддержке чат-бота одного из банков.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Незнакомец, который позвонил молодой женщине, предложил изменить статус банковской карты и откорректировать кредитный лимит. Во время разговора мошенник вошел в доверие и убедил осуществить две транзакции.

После того как потерпевшая поняла, что потеряла деньги, она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 190Кримінального кодекса Украины.

Полиция в очередной раз призвала граждан быть осторожными и соблюдать такие правила: