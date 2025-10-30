ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
402
Время на прочтение
1 мин

Разговор с "менеджером банка" стоил женщине более 200 тысяч гривен: что произошло

Незнакомец позвонил молодой женщине и предложил изменить статус банковской карты и откорректировать кредитный лимит.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Гривны

Женщина перечислила мошеннику более 200 тысяч гривен / © ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Жительница Тернополя перечислила 215 тысяч гривен мошеннику, который позвонил к ней и назвался менеджером по поддержке чат-бота одного из банков.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Незнакомец, который позвонил молодой женщине, предложил изменить статус банковской карты и откорректировать кредитный лимит. Во время разговора мошенник вошел в доверие и убедил осуществить две транзакции.

После того как потерпевшая поняла, что потеряла деньги, она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 190Кримінального кодекса Украины.

Полиция в очередной раз призвала граждан быть осторожными и соблюдать такие правила:

  • не переходите по сомнительным ссылкам в мессенджерах или соцсетях;

  • не сообщайте посторонним данные банковских карт, CVV-коды или пароли;

  • в случае звонка от «работников банка» завершите разговор и самостоятельно перезвоните на официальный номер банка;

  • при малейших подозрениях сразу обращайтесь в полицию или в банк.

  • Напомним, ранее из-за мошеннического чат-бота Monobank в Telegram владелица бренда ODA и известная украинская блогерша Ксюша Манекен потеряла более 6 миллионов гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
402
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie