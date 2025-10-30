- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 402
- Время на прочтение
- 1 мин
Разговор с "менеджером банка" стоил женщине более 200 тысяч гривен: что произошло
Незнакомец позвонил молодой женщине и предложил изменить статус банковской карты и откорректировать кредитный лимит.
Жительница Тернополя перечислила 215 тысяч гривен мошеннику, который позвонил к ней и назвался менеджером по поддержке чат-бота одного из банков.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
Незнакомец, который позвонил молодой женщине, предложил изменить статус банковской карты и откорректировать кредитный лимит. Во время разговора мошенник вошел в доверие и убедил осуществить две транзакции.
После того как потерпевшая поняла, что потеряла деньги, она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 190Кримінального кодекса Украины.
Полиция в очередной раз призвала граждан быть осторожными и соблюдать такие правила:
не переходите по сомнительным ссылкам в мессенджерах или соцсетях;
не сообщайте посторонним данные банковских карт, CVV-коды или пароли;
в случае звонка от «работников банка» завершите разговор и самостоятельно перезвоните на официальный номер банка;
при малейших подозрениях сразу обращайтесь в полицию или в банк.
Напомним, ранее из-за мошеннического чат-бота Monobank в Telegram владелица бренда ODA и известная украинская блогерша Ксюша Манекен потеряла более 6 миллионов гривен.