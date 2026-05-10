Разговор со Стуббом: Зеленский оценил давление санкций на РФ

Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о координации позиций с международными партнерами в преддверии ряда встреч и переговоров на этой неделе. Он подчеркнул, что санкции против РФ дают требуемый эффект.

Об этом он написал в Telegram по итогам разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам Зеленского, в ходе разговора стороны обсудили ужесточение взаимодействия между европейскими странами, а также дипломатическую работу с Соединенными Штатами.

Отдельно президент подчеркнул, что совокупное давление на Россию уже имеет результат.

«Ощущается, что суммарный эффект санкций на Россию и другие формы давления дает необходимые результаты», — отметил Зеленский.

Он также поблагодарил партнеров за поддержку Украины и участие в усилении международного давления на Россию.

Ранее американский аналитик заявил, что Россию к реальным мирным переговорам может вынудить только комплексное давление — военное, экономическое и политическое одновременно. По его мнению, санкций или дипломатии по отдельности недостаточно. Ключевым является усиление поддержки Украины и ослабление возможностей РФ вести войну. Само сочетание этих факторов может изменить позицию Кремля.

